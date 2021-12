Clip: Thanh niên tung cước, đá tên trộm ngã lộn nhào xuống đường

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên "tung chưởng" bắt trộm khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 18/12. Vào thời điểm này, 1 người đàn ông được cho là trộm đang phi xe máy lao vun vút, phía sau có vài người dân đang bám đuôi đuổi theo.