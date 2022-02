Clip: Thanh niên tự livestream nhảy cầu tự tử trong đêm

Mới đây, cư dân mạng được phen thất kinh trước đoạn video phát trực tiếp nhảy cầu giống như tự tử có kế hoạch của 1 nam thanh niên.

Cụ thể, thanh niên này đi xe máy lên cầu rồi dừng lại, dùng điện thoại livestream. Sau đó, anh này cố định điện thoại tại 1 chỗ có thể bắt trọn được cảnh anh nhảy cầu.