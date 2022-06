Clip: Thanh niên tay không ôm trọn bé gái rơi từ tầng 2 chung cư

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Thời điểm xảy ra sự việc, Zabaat đang đi bộ đến nơi làm việc thì phát hiện bé gái chơi gần cửa sổ đang mở tại căn hộ ở tầng 2 chung cư bên đường. Lo có chuyện chẳng lành, Zabaat đã nán lại và hô hoán mọi người xung quanh hỗ trợ cũng như để báo với người trong nhà.