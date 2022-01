Clip: Thanh niên lao ra chặn đầu xe: 'Làm ơn cho em ra công an'

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chặn đầu xe ô tô năn nỉ tài xế đưa lên công an khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Cụ thể, vào khoảng 14h45 chiều ngày 9/1 vừa qua, xe ô tô di chuyển trên đoạn đường gần khu dân sinh thì bất ngờ 1 nam thanh niên đang quỳ bên đường, không được tỉnh táo bất ngờ lao ra chặn đầu xe.

May mắn, tài xế ô tô điều khiển xe với tốc độ bình thường nên đã kịp thời xử lý.