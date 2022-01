Clip: Thanh niên hổ báo 'khịa' tài xế ô tô, bị rượt đuổi chạy đứt dép

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy có thái độ ngang ngược, liên tục đưa ra những hành động "cà khịa" tài xế ô tô khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 30/1/2021, tại khu vực chợ Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Trong clip, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô con. Nhận thấy có điều bất thường, tài xế xe ô tô đã chạy với tốc độ rất chậm, tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.