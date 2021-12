Clip: Thanh niên 'gánh còng lưng' người phụ nữ rơi từ cao xuống

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ tai nạn hi hữu khiến nhiều người chứng kiến xong không khỏi bàng hoàng.

Trong clip, 4 thanh niên đang đứng nói chuyện rôm rả trong 1 nhà kho chứa đầy thùng carton thì bất ngờ "từ trên trời rơi xuống" một người phụ nữ khiến cả 3 giật mình. Đáng chú ý, người này đã rơi trúng vào 1 trong 4 thanh niên kia.

Người phụ nữ bất ngờ rơi xuống khiến 4 thanh niên giật mình

Cú ngã mạnh khiến nam thanh niên bị phần vai, lưng của người phụ nữ đè lên, cúi gập cổ, đồng thời, nửa thân nạn nhân đập thẳng vào những thùng carton đựng đồ xếp chồng lên nhau.