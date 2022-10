Clip: Thanh niên cầm súng dọa bắn người ở TP.HCM

Ngày 4/10, báo Tuổi Trẻ cho biết Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác minh vụ việc một nam thanh niên cầm vật giống súng dọa bắn người tại một quán ăn trên quốc lộ 22.

Xác minh clip nam thanh niên cầm súng dọa bắn người ở TPHCM