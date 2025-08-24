Clip taxi công nghệ lạng lách, cố tình ép xe trên cầu Bình Triệu ở TPHCM

Đàm Đệ | 24/08/2025 20:42

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc taxi công nghệ chạy ẩu, lạng lách và cố tình ép phương tiện khác tại chân cầu Bình Triệu (TPHCM). Sự việc khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Chiều 24/8, một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại từ camera hành trình của ô tô, cho thấy dòng phương tiện đang lưu thông từ ngã tư Bình Triệu (giao lộ Phạm Văn Đồng – quốc lộ 13) hướng về Bến xe Miền Đông cũ.

Khi đến chân cầu Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), một chiếc taxi công nghệ biển số TPHCM bất ngờ vượt ẩu, lạng lách và có hành vi ép xe đi cùng chiều. Tình huống nguy hiểm này khiến nhiều người đi đường thót tim.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, mời tài xế đến làm việc, xử lý theo quy định.

Theo khoản 12, Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng. Nếu tái phạm, tài xế còn có thể bị tịch thu phương tiện.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/clip-taxi-cong-nghe-lang-lach-co-tinh-ep-xe-tren-cau-binh-trieu-o-tphcm-2435596.html
