Clip: Tài xế Grab ở TP.HCM bị 2 thanh niên đánh đập dã man sau va chạm

Theo lời anh H., rạng sáng ngày 15/4, anh đang chạy xe máy trên đường Kinh Dương Vương, đoạn giao với đường Nguyễn Hới, phường An Lạc thì bị một xe máy do nam thanh niên điều khiển tông từ phía sau.

Dân Trí đưa tin, ngày 20/5, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) đã lập hồ sơ, làm rõ vụ một tài xế GrabBike bị 2 thanh niên đánh đập giữa đường. Nạn nhân là anh N.H.H. (32 tuổi, quê ở Vĩnh Long, đang thuê trọ quận Bình Tân).

Đoạn clip ghi lại sự việc. Nguồn Dân Trí

Cú va chạm khiến người trên 2 xe máy ngã văng xuống đường. Sau vài giây bị choáng do đập đầu xuống đường, anh H. ngồi dậy, hỏi thăm đối phương rồi tiến lại xe máy mình để lấy điện thoại (gắn trên xe Grab) vì sợ bị mất.