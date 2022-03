Clip: Sởn da gà nhìn người phụ nữ bay xuyên qua kính chắn gió

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ văng ra khỏi xe sau khi 2 xe ô tô va chạm khiến nhiều người rùng mình.

Cụ thể, hai xe ô tô chạy ngược chiều với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ xảy ra va chạm. Sau cú tông trực diện, người phụ nữ ngồi ở trong 1 chiếc xe bay xuyên qua cửa kính chắn gió phía trước sang mui xe đối diện rồi "hạ cánh" trên nắp capo.