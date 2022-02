Clip: Say rượu, cô gái 'treo người' trên giá phơi quần áo ngoài cửa sổ

Cụ thể, cô gái đi nhậu với bạn bè về nhà trong tình trạng say sỉn, không làm chủ được hành vi. Khi đi đến gần chiếc cửa sổ của phòng, cô gái không may bị trượt chân, ngã ra ngoài cửa sổ.

Đoạn clip ghi lại sự việc

May mắn, cô đã ngã trúng vào giá phơi quần áo khiến cơ thể treo ngược giữa không trung chứ không phải rơi xuống đất. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã hô hoán nhau cùng giải cứu cô gái.