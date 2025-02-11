Clip: Sạt lở kinh hoàng vùi lấp 6 ngôi nhà và một người dân ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng đào bới lớp đất đá cứu người đàn ông bị vùi lấp

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Thành đã khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã cứu thành công ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Qua sơ cứu, nạn nhân bị thương nhẹ.