Clip Quỳnh Thư đóng tiểu tam, tung ảnh nóng với 'chồng người ta'

Đồng Giang đến tận nhà, thách thức vợ sắp cưới của Minh

Dù là cảnh phim cũ nhưng một số kênh Youtube đã chia sẻ lại kèm theo tiêu đề dễ gây hiểu lầm là sự việc diễn ra ngoài đời: "Tiểu tam đến đến nhà ghen ngược với chính thất, tung ảnh nóng với chồng người ta".