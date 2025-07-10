Clip Phương Oanh - vợ Shark Bình khóc nức nở

Thực tế, đây là hình ảnh cắt ra từ 1 đoạn clip năm 2021 và giọt nước mắt của Phương Oanh khi phải chia tay Hương Vị Tình Thân, một trong số những tác phẩm để đời, nổi tiếng nhất của cô. Giữa thời điểm phim đi đến chặng kết, phải chia tay đồng nghiệp và nhân vật của mình, ngay tại trường quay, Phương Oanh khóc chia sẻ: "Khi trở lại cuộc sống bình thường, Phương Oanh không biết mình sẽ như thế nào vì cũng chưa đến lúc đấy nhưng tôi nghĩ mình sẽ có rất nhiều hoài niệm mà trong sự nghiệp của tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa Phương Oanh muốn cảm ơn ê kíp Hương vị tình thân vì đã cho tôi được sống trong một môi trường cảm nhận được rõ tình thân cho cả Phương Oanh và Phương Nam."

Hương Vị Tình Thân là bộ phim nổi đình đám năm 2021, từng giúp Phương Oanh có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau nhiều năm chững lại kể từ sau Quỳnh Búp Bê. Tuy năm đó, Phương Oanh bị soi mói, chê bai từ tạo hình tới chemistry với Mạnh Trường nhưng không thể phủ nhận, Hương Vị Tình Thân là cột mốc sáng chói trong sự nghiệp của cô.

Việc khóc khi chia tay một tác phẩm nổi tiếng, đã thế còn có thời gian quay rất lâu (do phim có độ dài lên tới gần 140 tập cho 2 phần) nên việc Phương Oanh khóc cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là có lẽ chính bản thân nữ diễn chẳng thể ngờ đến tận 2025, những giọt nước mắt đắt giá năm đó lại bị nhiều trang tin trên MXH đem ra để câu view, trục lợi, thêu dệt ra những câu chuyện không đúng. Hiện tại giữa tâm bão của gia đình, Phương Oanh vẫn giữ thái độ im lặng, không đăng tải thêm bất cứ thông tin nào, kể cả xoay quanh dự án phim đang được chú ý của mình.