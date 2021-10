Clip phóng ô tô tốc độ 'bàn thờ' nghi của nhóm youtube triệu view

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bắc Ninh khiến 3 người tử vong, chiều 4/10, trên MXH xuất đoạn clip được cho là của chiếc xe ô tô chở nhóm nam nữ gặp nạn.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc xe màu đỏ của nhóm thanh niên phóng với tốc độ rất nhanh. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 4s nhưng đã khiến cư dân mạng không khỏi rùng mình khi xem.