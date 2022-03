CLIP: Ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán như thế nào?

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm của những người liên quan.

Quyết định tố tụng được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo điều tra, Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ pháp lý, hàng không... Tập đoàn FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết, do Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT (nắm giữ 30,34% cổ phần); bà Bùi Hải Huyền làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.