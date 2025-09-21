Clip ô tô lùi trúng cột bơm xăng ở Hà Nội gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng.

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes, biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ tiếp nhiên liệu.