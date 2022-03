Clip: Ô tô đâm liên tiếp 3 xe máy, 1 người bị hất xuống mương tử vong

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Cú đâm mạnh khiến bà Nguyễn Thị X. (52 tuổi, trú xã Đông Các, huyện Đông Hưng) văng xuống mương, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.