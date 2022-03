Clip: Nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh đập dã man ngay trong trường

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn học hành hung dã man ngay trước cửa lớp học thu hút sự quan tâm của nhiều người. Được biết, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 16/3 tại Trường THCS Nguyễn Bá Phát (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Ban đầu xác định nữ sinh bị đánh là Nguyễn Phương Th. (học lớp 6), còn nữ sinh có hành vi đánh bạn là Nguyễn Đoàn Nh. Y. (lớp 7).

Trong đoạn clip, Y. túm tóc Th. kéo lê rồi tát tới tấp vào mặt. Tiếp đó, Y. còn dùng chân đạp vào bụng, vào đầu của bạn. Bị đánh, Th. chỉ biết ôm đầu, chịu trận.