Clip: Nữ sinh Lạng Sơn bị bạn tát lia lịa, bắt quỳ giữa lớp 'hỏi tội'

Trong clip, một nữ sinh mặc áo đỏ đang chuẩn bị ra về thì bị một nhóm học sinh giữ lại, không cho ra về. Nữ sinh mặc áo đen bắt nạn nhân quỳ xuống đất để nói chuyện.



Nữ sinh áo đen vừa mắng chửi nữ sinh bị bắt quỳ bằng những lời lẽ thô tục thậm tệ vừa tát lia lịa vào mặt cô gái. Nạn nhân bị hành hung đau đớn nhưng không dám kháng cự.



Cuối clip, khi nữ sinh đang chuẩn bị đi về thì tiếp tục bị một nam sinh khác lao vào mắng chửi, tát tới tấp. Chứng kiến sự việc có rất nhiều học sinh khác nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí còn hùa theo chửi bới, cổ vũ.



Chia sẻ với VOV, bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan xác nhận sự việc xảy ra tại trường Tiểu học và THCS xã Điềm He.



Cũng theo lời bà Hiếu được biết, nhà trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến để làm việc.