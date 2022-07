Clip: Nín thở xem nhân viên gác chắn cứu người ngay trước mũi tàu

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên gác chắn lao tới kéo người đàn ông ra khỏi đường ray khi tàu ập đến khiến nhiều người thót tim.

Vụ việc xảy ra lúc 19h35 tối 5/7 tại chắn đường ngang, km1656+004 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Long Khánh - Dầu Giây (phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).