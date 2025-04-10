CLIP: Những màn khoe của 'gây choáng' của Hoàng Hường

Hoàng Hường là ai?﻿

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, quê Phú Thọ), 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.