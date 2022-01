Clip: Nhóm thanh niên xông vào quán bida đập phá, chém người

Your browser does not support the video tag.

Cảnh hành hung bên ngoài quán bida

Vụ việc khiến 2 nhân viên của quán bida bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó, anh N.S.C (25 tuổi) bị chém vào đầu, sau gáy và tay mất nhiều máu.