Clip nhóm người lớn tuổi chặn đường ở TPHCM chơi cầu lông, dọa ‘ăn thua’ với tài xế

Ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 5 người lớn tuổi (3 nam, 2 nữ) giăng lưới chơi cầu lông giữa đường. Khi một tài xế taxi công nghệ đi qua, nhóm người này yêu cầu tài xế quay xe.

Tài xế hỏi đoạn đường này có được chơi cầu lông không, một người đàn ông lớn tuổi trả lời “được”. Một phụ nữ trong nhóm còn có lời lẽ nặng nề với tài xế.

Nhóm 5 người lớn tuổi chặn đường, đánh cầu lông. Ảnh cắt từ clip

Tài xế taxi trong clip là anh T. (33 tuổi). Anh T. cho biết sự việc xảy ra sáng 18/8. Anh khẳng định đã phản ứng đúng mực, xưng hô lễ phép “cô, chú”. Do đang bận đón khách nên anh tiếp tục di chuyển, nhưng sau khi trả khách xong, anh quay lại để nói chuyện với nhóm người lớn tuổi.