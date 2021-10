Clip: Nhật Kim Anh và MC Đại Nghĩa 'quẩy tung' phát tiền miền Trung

Your browser does not support the video tag.

Clip Nhật Kim Anh vừa hát vừa phát tiền từ thiện tại miền Trung

Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ và đoàn của mình, có cả MC - diễn viên Đại Nghĩa đang phát tiền hỗ trợ tại một điểm. Có vẻ như do đã hoàn thành xong nhiệm vụ phát tiền nên Nhật Kim Anh phục vụ văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại chỗ.

Nữ ca sĩ thể hiện loạt ca khúc của mình như Món Quà Cuối, Đoạn Đường Vắng,... Đặc biệt là không phải ở thể loại bản gốc mà nữ ca sĩ chọn bản remix để bầu không khí thêm sôi động.

Khỏi phải nói, bà con vui vẻ quây lại xem rất đông, MC Đại Nghĩa cũng thông báo thêm đây là chương trình văn nghệ ngẫu hứng bất chợt và vẫn còn nhận phiếu hỗ trợ. Chính vì thế, có vài khoảnh khắc đang hát và quẫy cực sung, đoàn của Nhật Kim Anh vẫn rất niềm nở trao tiền ư.