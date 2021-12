Clip: Người phụ nữ bị giang hồ túm tóc, kéo lê giữa đường

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung người phụ nữ bán trái cây giữa đường khiến nhiều người bất bình.

Trong clip, 2 người phụ nữ đi xe máy đến 1 ngôi nhà ven đường rồi chạy thẳng vào trong, phía sau có nhiều người đàn ông xăm trổ chạy theo sau.