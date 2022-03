Clip: Người đàn ông đi xe máy, thả 2 tay 'múa quạt' làm ai cũng hoảng

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy "múa quạt" thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Một người ngồi trong chiếc ô tô đi cùng chiều đã quay được hình ảnh "hiếm" này.

Trong clip, người đàn ông đang điều khiển xe máy thì bất ngờ đứng dậy, buông 2 tay khỏi tay lái. Sau đó, anh này vô tư trình diễn những động tác múa rất điêu luyện. Hành động liều lĩnh trên được ghi lại trong đoạn clip hơn nửa phút.