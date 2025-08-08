Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô

Chiều 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người đàn ông cầm dao từ trên xe buýt bước xuống, có hành vi đe dọa tài xế ô tô phía sau.

Theo nội dung clip, xe buýt số 10 BKS 60E-017.82 đang dừng phía trước một ô tô khác. Từ xe buýt, một người đàn ông mặc áo thun đen, đội nón bước xuống, vừa đi vừa quay phim, chụp hình biển số ô tô phía sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác mặc áo xanh, đội nón, đeo khẩu trang, trên tay cầm một con dao từ xe buýt bước xuống, tiến về phía tài xế ô tô phía sau với thái độ hăm dọa. Sau vài giây, người này quay trở lại xe buýt.