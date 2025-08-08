Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô

Hoàng Anh| 08/08/2025 20:38

Người đàn ông mặc áo xanh từ xe buýt bước xuống, trên tay cầm con dao tiến về phía tài xế ô tô phía sau với thái độ hăm dọa.

Chiều 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người đàn ông cầm dao từ trên xe buýt bước xuống, có hành vi đe dọa tài xế ô tô phía sau.

Theo nội dung clip, xe buýt số 10 BKS 60E-017.82 đang dừng phía trước một ô tô khác. Từ xe buýt, một người đàn ông mặc áo thun đen, đội nón bước xuống, vừa đi vừa quay phim, chụp hình biển số ô tô phía sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác mặc áo xanh, đội nón, đeo khẩu trang, trên tay cầm một con dao từ xe buýt bước xuống, tiến về phía tài xế ô tô phía sau với thái độ hăm dọa. Sau vài giây, người này quay trở lại xe buýt.

Toàn bộ sự việc trên được tài xế ô tô phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

cam dao.jpg
Hình ảnh người đàn ông cầm dao chĩa thẳng vào mặt tài xế ô tô phía sau. Ảnh cắt clip

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Thống Nhất (thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Đại diện Công an phường Long Bình cho biết, đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và đã triệu tập những người liên quan để làm việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/clip-nguoi-dan-ong-buoc-xuong-xe-buyt-cam-dao-chia-thang-vao-tai-xe-o-to-2430112.html
