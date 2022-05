Clip: Ngọc Sơn hát bài tủ vẫn bị chê 'mất phong độ, nghe thấy mệt'

Tuy nhiên, sân khấu hát live mới đây của Ngọc Sơn tại Đà Lạt lại gây ra nhiều tranh cãi vì kỹ thuật xử lý và những động tác sân khấu.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, khi nam ca sĩ thể hiện ca khúc "tủ" có tên Tiền, khán giả nghe cảm thấy rất mệt mỏi vì những màn đãi chữ "sến sẩm". Thậm chí, một số khán giả còn thẳng thắn nhận xét Ngọc Sơn hát ngày càng khó nghe.