Clip: Mẹ chuẩn tay cơ, phi thẳng gậy bi-a vào con trai như xé gió

Mới đây, 1 tài khoản tiktok đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh con trai bị mẹ cầm gậy bi-a "dạy dỗ" giữa quán khiến nhiều cư dân mạng vô cùng thích thú.

Cụ thể trong đoạn clip, nhóm thanh niên đang bắn bi-a trong quán thì một người phụ nữ mặc áo vàng, bịt kín mặt bước vào. Người này nhanh tay cầm 1 chiếc gậy đánh bi-a, tiến thẳng về phía bàn có 4 thanh niên đang chơi rồi bất ngờ phi thẳng gậy về hướng thanh niên mặc áo đen, quần bò lửng.

Sự việc được camera an ninh trong quán bi-a ghi lại. Nguồn TikTok @toandaikaa

May mắn, người này phi ở tầm thấp nên không trúng mục tiêu. Thanh niên kia nhanh chóng tìm cách lẩn dần ra ngoài, ẩn sau lưng người đàn ông mặc xanh.