Clip: Mạnh Quỳnh mượn tiếng hát để gọi Phi Nhung là 'em yêu'

Mới đây, một clip Mạnh Quỳnh hát cải lương và có sự xuất hiện của Phi Nhung được dân tình quan tâm và truyền tay nhau chia sẻ rộng rãi.

Clip: Mạnh Quỳnh hát cải lương gọi Phi Nhung là "em yêu"

Theo clip, nhan sắc của cả Mạnh Quỳnh và Phi Nhung những ngày trẻ đều sáng sân khấu, thế nên cặp đôi dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều khán giả.

Điều đặc biệt hơn, đó chính là Mạnh Quỳnh hát cải lương bằng tiếng Anh. Không chỉ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh với tốc độ "ánh sáng" mà Mạnh Quỳnh còn gọi cố ca sĩ Phi Nhung hai tiếng "honey" (em yêu) rất ngọt ngào.