Clip: Lũ vừa rút, học sinh ở Lào Cai trần mình dọn lớp bùn dày đặc trong sân trường

Dù trời đã hửng nắng, mưa lũ tạm rút, nhưng trong khuôn viên trường, bùn đất vẫn phủ kín nền lớp. Không quản ngại vất vả, những học sinh nơi đây - vốn ngoài giờ học còn phải phụ giúp bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ - lại tiếp tục góp công sức cùng người lớn để dọn sạch bàn ghế, lau chùi cửa kính, quét bùn để sớm được trở lại học tập.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các em cố gắng cùng nhau đẩy đi lớp bùn dày bám đặc sệt trên sân trường. Cả thân hình nhỏ bé không đâu không dính bùn đất nhưng các em vẫn luôn vui vẻ chẳng một lời kêu than. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi rưng rưng. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận vừa bày tỏ sự xót xa vừa ngợi khen:

“Nhìn các em nhỏ mà thương quá, vừa học vừa làm, lại tự giác dọn lớp để được đến trường. Chứng kiến nghị lực của các em cũng như đồng bào ta vùng lũ vừa khiến mình xót xa, lại cũng cúi đầu nể phục.”