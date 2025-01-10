Clip lốc xoáy kinh hoàng quét qua khu dân cư ở Hưng Yên khiến 2 người tử vong

Một đoạn clip được camera nhà dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã cho thấy rõ sự kinh hoàng của cuồng phong khi lốc xoáy ập tới, tàn phá nhiều nhà dân tại xã Thái Thụy, Hưng Yên.

Trong đoạn clip, cơn lốc xoáy chỉ diễn ra vài giây nhưng đã cho thấy sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Cổng và cửa gỗ của ngôi nhà va đập liên tục, còn mái tôn rung lắc dữ dội. Dù mọi người cố thủ trong nhà kín, khi luồng gió mạnh ùa vào, mọi đồ đạc đều bị thổi tung, thậm chí chiếc ghế gỗ có trọng lượng lớn cũng bị xô lệch mạnh.

Ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Thái Thụy, đã xác nhận thông tin về thiệt hại nghiêm trọng về người do trận lốc xoáy xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Trận thiên tai xảy ra trên địa bàn xã vào ngày 29/9, khiến 2 người dân tử vong và 11 người khác bị thương nặng.