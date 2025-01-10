Clip lốc xoáy kinh hoàng quét qua khu dân cư ở Hưng Yên khiến 2 người tử vong

Phạm Công| 01/10/2025 10:49

Cơn lốc xoáy với sức gió khủng khiếp ập vào khu dân cư ở Hưng Yên đã thổi tung mọi đồ đạc. Thậm chí, ngay cả bộ bàn ghế bằng gỗ cũng bị xô lệch vì sức gió.

Một đoạn clip được camera nhà dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã cho thấy rõ sự kinh hoàng của cuồng phong khi lốc xoáy ập tới, tàn phá nhiều nhà dân tại xã Thái Thụy, Hưng Yên.

Trong đoạn clip, cơn lốc xoáy chỉ diễn ra vài giây nhưng đã cho thấy sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Cổng và cửa gỗ của ngôi nhà va đập liên tục, còn mái tôn rung lắc dữ dội. Dù mọi người cố thủ trong nhà kín, khi luồng gió mạnh ùa vào, mọi đồ đạc đều bị thổi tung, thậm chí chiếc ghế gỗ có trọng lượng lớn cũng bị xô lệch mạnh.

Ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Thái Thụy, đã xác nhận thông tin về thiệt hại nghiêm trọng về người do trận lốc xoáy xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Trận thiên tai xảy ra trên địa bàn xã vào ngày 29/9, khiến 2 người dân tử vong và 11 người khác bị thương nặng.

Danh tính hai nạn nhân tử vong do lốc xoáy là bà L.T.S. (sinh năm 1962, trú thôn An Lệnh) và ông N.V.L. (sinh năm 1976, trú tổ dân phố Mai Diêm). Chính quyền xã Thái Thụy đã nhanh chóng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng để lo hậu sự. Đối với những nạn nhân bị thương, mỗi người được hỗ trợ 2 triệu đồng.

a7bdf472 34d6 4308 9c03 7c32719f499e.jpeg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp sau cơn lốc xoáy. Ảnh: Đ.X

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thái Thụy cho biết, cơn lốc xoáy nêu trên còn tàn phá nhiều công trình nhà cửa, mái tôn, cột điện và cây xanh tại 5 thôn, tổ dân phố, bao gồm: Nghĩa Chỉ, Mai Diêm, An Lệnh, Trà Hồi và An Ninh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đã dẫn đầu đoàn công tác lập tức tới xã Thái Thụy để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

