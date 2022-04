Clip: Lạng lách, đánh võng, thanh niên nhận ngay cái kết đắng lòng

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Biểu, Quận 5, TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Diễn biến sự việc được camera hành trình của xe đang lưu thông trên đường ghi lại.

Trong đoạn clip, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, vượt qua ô tô lên phía trước. Sau đó, thanh niên này liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô.