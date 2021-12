Clip: Kinh hoàng giây phút nhà 3 tầng bỗng đổ sập giữa ban ngày

Chiều nay 14/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một căn nhà ở Lào Cai bất ngờ đổ sập khiến nhiều người hoảng hốt.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại phố Phan Chu Trinh (nhánh 2) phường Cốc Lếu, TP Lào Cai được camera an ninh nhà bên đường ghi lại.