Clip: Kinh dị cảnh rắn hổ mang bị con rắn khác làm tổ trong mũi Sự việc xảy ra tại thành phố Belagavi, Ấn Độ . Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con rắn hổ mang đang được thợ bắn rắn kéo ra khỏi nơi trú ẩn.