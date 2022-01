CLIP: Khóc nức nở trước tòa vì giết con sau khi vợ bỏ đi Phú Quốc

Tiếp theo, Nhì lấy 2 cây móc dùng để phơi đồ quấn quanh bụng, dùng dây điện mắc một đầu vào đầu móc, đầu còn lại mắc vào chuôi điện, rồi cắm vào ổ điện nhưng vẫn không tử vong.

Sáng ngày hôm sau, chị ruột của Nhì đến nhà thì phát hiện, đưa Nhì đi cấp cứu và trình báo công an. Ngày 29/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nhì.

Tại tòa, Nhì ân hận, bật khóc nức nở vì hành vi giết con ruột của mình.