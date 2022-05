Clip: Khoảnh khắc cánh cổng sắt lớn đổ sập, đè trúng 2 bé gái

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé gái bị cổng sắt đè trúng khiến nhiều người kinh hãi. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 5/5 vừa qua tại TP Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trong clip, 3 đứa trẻ đang đứng chơi trong sân nhà rồi dần dần tiến về phía cổng sắt. Lúc này, cậu bé áo xanh kéo 1 cánh cổng ra nhưng bất ngờ cánh còn lại không rõ vì lý do gì, đổ sập xuống, đè trúng 2 bé gái và 1 chú chó đang đứng cạnh.