Clip: Khiếp sợ người phụ nữ nằm trên đường ray để tàu chạy qua

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên khi toa cuối cùng của đoàn tàu chạy qua, người xem bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ mặc áo hồng và khăn trùm đầu màu tím đứng dậy từ tư thế nằm trên đường ray tàu hoả.