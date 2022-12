Clip: Khiếp sợ cảnh hơn 200 xe cùng lúc 'đè' nhau trên cầu

Dẫn nguồn từ Reuters, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 28/12 cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cây cầu Chính Tân Hoàng Hà, TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào sáng cùng ngày.

Đoạn phim do CCTV cung cấp cho thấy, tại hiện trường ghi nhận nhiều xe hơi và xe tải đã bị "xếp chồng" lên nhau, trong đó một chiếc xe bị nhiều xe khác xung quanh đâm nát.

Lúc này, nhiều người bị thương và vẫn mắc kẹt trong xe của mình. Cơ quan cứu hộ đã tới hiện trường vụ tai nạn.