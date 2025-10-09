Clip: Kẻ trộm lén lút bỏ dép đi chân đất, lẻn vào từng phòng trong bệnh viện

Đàm Đệ | 10/09/2025 20:58

Camera ở bệnh viện quay lại hình ảnh kẻ lang thang lẻn vào bệnh viện và chỉ một lúc đã trộm được nhiều tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố kẻ trộm này, là Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện sống lang thang) về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành trước cổng khu cấp cứu bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2) nghi có hành vi trộm cắp nên đưa về làm việc. Kiểm tra, công an phát hiện có 4 điện thoại và Thành thừa nhận vừa trộm cắp được tại bệnh viện.

trom cap.png
Công an lấy lời khai Nguyễn Chí Thành. Ảnh: CACC

Công an trích xuất camera an ninh tại bệnh viện, ghi nhận Thành lẻn vào trộm cắp ở các phòng trong bệnh viện.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/clip-ke-trom-len-lut-bo-dep-di-chan-dat-dot-nhap-tung-phong-trong-benh-vien-2441292.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/clip-ke-trom-len-lut-bo-dep-di-chan-dat-dot-nhap-tung-phong-trong-benh-vien-2441292.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Clip: Kẻ trộm lén lút bỏ dép đi chân đất, lẻn vào từng phòng trong bệnh viện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO