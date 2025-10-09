Clip: Kẻ trộm lén lút bỏ dép đi chân đất, lẻn vào từng phòng trong bệnh viện

Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành trước cổng khu cấp cứu bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2) nghi có hành vi trộm cắp nên đưa về làm việc. Kiểm tra, công an phát hiện có 4 điện thoại và Thành thừa nhận vừa trộm cắp được tại bệnh viện.