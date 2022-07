Clip: Kẻ nổ súng đứng ngay phía sau cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa thông báo cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bất tỉnh sau khi trúng đạn tại TP Nara. Ông bị bắn từ phía sau khi đang phát biểu trước nhà ga Yamato-Saidaiji lúc khoảng 11h30' ngày 8/7 (giờ địa phương).

Theo một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), có thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào phần thân trên, phía bên trái.

Công bố video kẻ nổ súng đứng ngay phía sau cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Hãng tin NHK dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu Thủ tướng Abe Shinzo sáng 8/7 được xác định danh tính là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi. Nghi phạm sống ở thành phố Nara, nơi xảy ra vụ tấn công gây chấn động.

Các nguồn tin quân sự cho biết, nghi phạm từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản trong 3 năm và giải ngũ vào năm 2005.

Theo NHK, hiện cảnh sát đã bắt giữ Yamagami Tetsuya vì tội cố ý giết người. Các nguồn tin điều tra nói rằng, nghi phạm được cho là đã sử dụng khẩu súng tự chế để tấn công ông Abe.