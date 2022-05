Clip: Hỗn chiến sau va chạm, 2 người bị 'a lô xô' gục tại chỗ

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh được cho là hỗn chiến sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 30/4. Trong clip, chiếc xe máy đang dừng chặn trước đầu xe ô tô bán tải, có lẽ do trước đó 2 phương tiện này đã xảy ra va chạm.

Sau đó, thanh niên mặc áo cam xanh đã lao về phía xe bán tải, dùng tay đấm liên tục vào mặt tài xế. Lúc này, tài xế xe bán tải đã mở cửa xe bước xuống nhưng đã bị thanh niên áo cam xanh cùng 2 người khác lao vào đánh hội đồng, nằm gục ngay trước đầu xe.