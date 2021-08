Clip hiếm Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'tình bể bình' thuở mới vào nghề

Mới đây, dân tình truyền tay nhau rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Đông Nhi cùng ông xã Ông Cao Thắng thuở cả hai mới yêu nhau. Tuy chất lượng đoạn clip không được tốt, nhưng khoảnh khắc tình bể tình của cặp đôi chiếm trọn spotlight.

Cụ thể, trong một lần biểu diễn dưới sự tháp tùng của bạn trai Ông Cao Thắng, Đông Nhi ngay lập tức bước vào trong cánh gà nắm tay và dẫn Ông Cao Thắng ra mắt người hâm mộ khiến ai nấy đều tan chảy trước khoảnh khắc sánh đôi đầy ngọt ngào của cả hai.