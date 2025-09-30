Clip hành khách lao như bay khỏi ô tô, trong tích tắc đất đá ập xuống dữ dội

"Chúng tôi đã khuyên các tài xế di chuyển phương tiện đến vị trí khác, tránh dừng đỗ tại khu vực đó vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có khoảng hơn 10 xe ô tô không di chuyển. Một lúc sau thì xảy ra sạt lở. Rất may không có thiệt hại về người", một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, tại phường Sa Pa cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến 1 xe ô tô rơi xuống vực, bị hư hỏng nặng. Rất may 3 người trên xe vẫn an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 Bualoi, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 3 người bị thương. Mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại và nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Theo Đài Khí tượng – Thủy Văn Lào Cai, sông Hồng tại trạm Yên Bái tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn. Mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại Trạm Yên Bái khả năng lên mức trên báo động 3 khoảng 2,8m có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.