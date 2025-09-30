Clip hành khách lao như bay khỏi ô tô, trong tích tắc đất đá ập xuống dữ dội

Đức Hoàng| 30/09/2025 07:32

Một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra trên Quốc lộ 4D, đoạn gần đèo Ô Quý Hồ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), khiến đất đá từ taluy dương bắn tung tóe xuống đường. Nhiều ô tô bị vỡ kính, bùn đất tràn vào xe.

Theo người dân tại Tổ 1 Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 19h30 tối 29/9.

Thời điểm trên, cách khu vực xảy ra sạt lở khoảng 500m đang xảy ra ùn tắc giao thông, nhiều ô tô phải dừng lại chờ lưu thông. Theo hình ảnh từ camera một nhà dân, khi có dấu hiệu sạt lở, có 3 người đã kịp nhảy khỏi xe ô tô 16 chỗ, may mắn thoát nạn.

o quy ho 3.jpeg
Xe ô tô chở 2 người nước ngoài bị hư hỏng, vỡ kính, bùn đất tràn vào trong xe. Ảnh: BSP

Chị T., người dân tại tổ 1 Ô Quý Hồ cho biết, một ô tô 7 chỗ màu trắng chở theo 2 người nước ngoài cũng bị đất đá bắn vào vỡ kính, đất đá tràn vào trong xe. Theo quan sát, hai người không bị thương nhưng hơi hoảng sợ.

"Chúng tôi đã khuyên các tài xế di chuyển phương tiện đến vị trí khác, tránh dừng đỗ tại khu vực đó vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có khoảng hơn 10 xe ô tô không di chuyển. Một lúc sau thì xảy ra sạt lở. Rất may không có thiệt hại về người", một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ.

o quy ho 4.jpg
Sạt lở khiến nhiều xe ô tô bị hư hỏng. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, tại phường Sa Pa cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến 1 xe ô tô rơi xuống vực, bị hư hỏng nặng. Rất may 3 người trên xe vẫn an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 Bualoi, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 3 người bị thương. Mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại và nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Theo Đài Khí tượng – Thủy Văn Lào Cai, sông Hồng tại trạm Yên Bái tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn. Mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại Trạm Yên Bái khả năng lên mức trên báo động 3 khoảng 2,8m có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/clip-hanh-khach-lao-nhu-bay-khoi-o-to-trong-tich-tac-dat-da-do-sup-2447446.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/clip-hanh-khach-lao-nhu-bay-khoi-o-to-trong-tich-tac-dat-da-do-sup-2447446.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Clip hành khách lao như bay khỏi ô tô, trong tích tắc đất đá ập xuống dữ dội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO