Clip: Hàng trăm người đi đưa tang giữa mùa dịch tại Hà Nội?

Mới đây, đoạn clip hàng trăm người đi đưa tang tại cụm dân cư số 4 (cụm 4) xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội) diễn ra vào khoảng 8h44 ngày 19/8 được camera an ninh nhà dân ghi lại, phản ánh với chính quyền đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều người thắc mắc tại sao giữa thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội, đám tang vẫn có đông người tụ tập đi đưa đến thế.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, đoàn đưa tang có sự hiện diện của nhiều người, lên đến cả trăm người gồm nhiều phụ nữ lớn tuổi cầm cờ, phường bát âm, một nhóm thanh niên khiêng quan tài, người thân, họ hàng của người quá cố.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân tại cụm dân cư số 4 tỏ ra vô cùng lo lắng về nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng khi các quy định không được chấp hành nghiêm túc.