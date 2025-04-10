Clip hàng chục người hợp sức nâng khối kính cường lực nặng cả tấn, giải cứu 2 công nhân

Theo đó, xe tải đậu ở vị trí dốc và trong lúc công nhân chuẩn bị tháo dỡ, toàn bộ khối kính nặng trên xe bị nghiêng, đổ ập xuống đường. Hai công nhân đứng gần đó bị khối kính khoảng 10 tấm, mỗi tấm dài 3m đè vào người, nằm bất tỉnh.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Đức, các lực lượng chức năng cùng người dân đã lập tức chạy tới, hợp sức để nâng và đẩy khối kính lên rồi kéo hai công nhân thoát ra.