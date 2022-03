Clip ﻿hai nghi phạm dùng súng giả cướp ngân hàng:

Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết sau 16 giờ truy bắt, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt được hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo là Trần Văn Hiếu (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thông tin trên tờ VTC News online cho hay.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng công an rà soát, truy bắt đối tượng.

Công an các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng liên quan. Sau 16 giờ gây án, Cơ quan Công an đã bắt được các nghi phạm.