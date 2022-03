Clip giáo dục giới tính trong lớp học gây sốc vì nội dung trần trụi, chuyên gia nói gì?

12 phút trước Xã hội

Công an tỉnh Quảng Nam đã thu hồi một số thiết bị quan trọng mà thuyền trưởng ca nô tự ý tháo ra. Theo cơ quan công an, thuyền trưởng này khai báo do sợ thiết bị ngấm nước biển, gây hư hỏng.