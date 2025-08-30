CLIP: Giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt

Chiều 30-8, Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân bị lũ dữ chia cắt.

Lực lượng chức năng giải cứu 5 người dân bị lũ dữ chia cắt

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (Phòng PC07), nhận được tin báo cứu nạn của Công an xã Hướng Hiệp về việc có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao. Những người dân này đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.